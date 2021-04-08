Tokat’ta iki katlı binanın çatısı alev alev yandı

-Göğe yükselen alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Yaşanan korku ve panik anları

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( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ın Reşadiye ilçesinde çıkan çatı yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre; Reşadiye Belediyesi karşısında bulunan iki katlı binanın çatısını biranda alevler sardı. Binanın alt katında bulunan pidecinin bacasından çıktığı tahmin edilen yangına Reşadiye Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlerin yan binalara sıçrama tehlikesi korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın, İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Maddi hasarla atlatılan yangının çıkış nedenin tespiti için çalışma başlatıldı.



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