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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Tokat’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tokat’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tokat'ta meydana gelen kazada hurdaya dönen araçlar

Osmanpaşa Ticari Araç Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinde hayatını kaybeden sürücü
-Olay yerinde şahsın bir yakının feryatları
-Polis ekiplerinin inceleme yapması
-Detay

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta otomobille hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza; Yeşiova Mahallesi Naci Özen Caddesinde akşam saatlerinde meydana geldi. TOKİ’den kent merkezine seyir halinde olan Sinan Sümenoğlu (41) idaresindeki 60 AAS 580 plakalı Ford Tourneo marka hafif ticari araç karşı yönden gelen Uğurcan Kısa (39) idaresindeki 05 BF 158 Hyundai marka otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri Kısa’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Sümenoğlu ise ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Olay yerinde polis ekipleri incelemesinin ardından şahsın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. (Nİ-
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