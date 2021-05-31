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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tokat’ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Tokat’ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde kazada yaralılara 112 ekiplerinin müdahalesi

Ticari Araç 

-Çarpışmanın etkisi ile araçlarda oluşan hasar
-Mahalle sakini ile röportaj

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Niksar ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Niksar kara yolu Hamidiye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. R.Z idaresindeki 60 NH 314 plakalı Fiat marka hafif ticari araç tali yoldan ana yola çıkarken K.Y idaresindeki Honda marka 60 ACG 153 plakalı otomobile çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafik ekipleri kaza mahallinde inceleme başlattı. Mahalle sakinlerinden Gazi Yılmaz, Tokat’ı Niksar’a bağlayan yolda yaşanan trafik kazalarına dikkat çekti. Birkaç gün öncede büyük bir kaza atlatıldığını hatırlatan Yılmaz, yolda iyileştirme yapılmasını beklediklerini dile getirdi. (Nİ-
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