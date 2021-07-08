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Tokat’ta hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tokat’ta hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Tokat’ta hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen araç

Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Olay yerinde çalışma yapan ekipler
-Olay yerinde hayatını kaybeden 2 şahsın cansız bedeni

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Reşadiye D-100 kara yolu 2. kilometresinde meydana geldi. Reşadiye’den Koyulhisar istikametine seyir halinde olan Mahmut Öztürk (78) idaresindeki 34 VJ 5623 plakalı Renault Kango marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Sürüklenerek refüje çarparak duran aracın sürücüsü ile Kadriye Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Seyit Öztürk ile Nimet Öztürk sağlık ekipleri tarafından Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri inceleme başlattı.
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