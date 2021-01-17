Tokat’ta gizli buzlanma kazalara neden oldu: 4 yaralı

-Kaza yapan araçların çekici ile kaldırılması

-Vatandaşlarla röportaj



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta gizli buzlanma nedeni ile 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Edinen bilgiye göre; Tokat-Sivas karayolu Yatmış mevkinde gizli buzlanma kazalara neden oldu. Sivas’tan Tokat istikametine gitmekte olan E. Ş. idaresindeki Ford marka kamyonet buzlanma nedeni ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole devrilen kamyonette bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Bir diğer kaza ise S. M. idaresindeki Volvo marka tırın buzlanma nedeni ile sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kavşakta bordür taşlarına çarpan tır kontrolden çıkarak yolu trafiğe kapattı. Maddi hasarla atlatılan kaza sonrasında tır dozer yardımı ile çekildi. Yolcu otobüsüne arkadan çarptı Meydana gelen kazalar nedeni ile polis ve jandarma ekipleri tarafından yol trafiğe kapatıldı. Yol kenarında park halinde bulunan yolcu otobüsü son anda fark eden A.K. idaresindeki Renault broadway marka otomobil buzlanma nedeniyle kayırarak yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Başından hafif şekilde yaralanan yaşlı adam ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçlar çekçilerle kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.



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