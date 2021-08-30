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Tokat’ta fener alayı yürüyüşü
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tokat’ta fener alayı yürüyüşü

Tokat’ta fener alayı yürüyüşü

Tokat'ta fener alayına katılan vatandaşların ellerinde meşalelerle yürümesi

Uzunlu Fener Alayı Osmanpaşa 

-60 metre uzunluğundaki bayrakla yürüyüşe katılan vatandaşlar
-Fener alayına katılan vatandaşlarla röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı etkinliği düzenlendi.
Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde başlayan fener alayına vatandaşlar ellerinde meşalelerle katıldı.
Off-road pilotları araçları ile fener alayının en ön sırasında yer aldı. Tokat Belediyesi bando ekibi eşliğinde vatandaşlar yürüyüş yaptı. 60 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile yapılan yürüyüş Cumhuriyet Meydanında son buldu. (Nİ-GF-Y)
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