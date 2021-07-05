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Tokat’ta feci kaza: Hamile kadın ile bir çocuk hayatını kaybetti
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tokat’ta feci kaza: Hamile kadın ile bir çocuk hayatını kaybetti

Tokat’ta feci kaza: Hamile kadın ile bir çocuk hayatını kaybetti

kaza yerinden görüntü

Hastane Jandarma Trafik Kazası Direksiyon Hamile Kadın 

-cesedin görüntüsü
-aracın görüntüsü
-hastaneden görüntü
-fotoğraf

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hamile kadın ile bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Niksar karayolu Kızılköy yakınlarında meydana geldi. Ferdi Y.(38) idaresindeki 60 ABD 205 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, hamile olduğu öğrenilen Esra Polat(23) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile birlikte 5 kişi ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Taha Niyazi Yaşar(8), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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