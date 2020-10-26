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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tokat’ta, “En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesi hayata geçti

Tokat’ta, “En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesi hayata geçti

Narkotik polisi tarafından sunum yapılması

Bağımlılık Uyuşturucu Öğretmenler Rehber Öğretmen Uyuşturucu Bağımlısı 

-Programa katılan anneler
-Vali Ozan Balcı'nın konuşması
-Vali Balcı, röp.

( TOKAT ) TOKAT

- İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan “En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesi Tokat’ta hayata geçirildi. 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen toplantıya protokolün yanı sıra anneler katıldı.
Narkotik polisi tarafından yapılan sunumda uyuşturucu bağımlısı bireylerin annelerinin yüzde 90 oranında ev hanımı olduklarının tespit edildiği kaydedildi. Bu anlamda hayat geçirilen proje kapsamında annelere eğitim seminerleri verilerek çocuklarda, gençlerde uyuşturucu kullanımının henüz başlamadan önüne geçmek ve bağımlılık boyutuna ulaşmaması hedefleniyor. Programda konuşma yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, projenin önemine dikkat çekti. Vali Balcı, uyuşturucu ile mücadelenin anne üzerinden rehber öğretmenler aracılığı ile yürütüleceğini ifade ederek, “Çocuklar bizim her şeyimiz geleceğimiz. Annelerin, babaların biricikleri ama ülkemizin geleceği onlar. Bugün itibariyle “En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesi Tokat’ta başlattık. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber emniyetimiz, jandarmamız plan program yapacak, yıl boyunca bu işi detaylandırarak uygulayacaklar” dedi.
"Bir kişiye dahi bulaşmaması lazım" Uyuşturucunun bir kişiye dahi bulaşmaması gerektiğini belirten Vali Balcı, “Pandemi ile mücadele de söyledim sayı ha bir olmuş ha bin olmuş. Uyuşturucu mücadelesinde de ha bir, ha bin. Sayı önemli değil. Bir kişiye dahi bulaşmaması lazım. Sonuna kadar mücadele edeceğiz, sahadayız alandayız. Emniyet, jandarma, devlet olarak bu iş takip ediliyor, kontrol altında. Diğer boyutları ile ilgili de çocuklarımızın, ailelerimizin bilgilendirilmesine büyük önem veriyoruz” diye konuştu.
(Nİ-GF-Y)
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