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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tokat’ta dolu yağışı

Tokat’ta dolu yağışı

Hebülü Köyü'nde dolu yağışı

Tarım Sağanak Yağmur Akalan Dolu Yağışı Yağan 

-Fındık büyüklüğünde yağan dolu
-Çiftçi kadınla röp.

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kısa süreli yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi. Tokat’ta aralıklarla devam eden sağanak yağmur yağışı bazı bölgelerde yerini dolu yağışına bıraktı. Reşadiye ilçesine bağlı Hebüllü mahallesinde dolu yağışı etkili oldu. Birkaç dakika fındık büyüklüğünde yağan dolu ekili tarım arazileri ile meyve ağaçlarına zarar verdi. Tarlada çalışırken doluya yakalanan Zehra Aslan(62), “Fasulyelerin dibini çapalarken biranda dolu yağmaya başladı.
Ekili ürünlerimize dolu zarar verdi. Rabbim beterinden korusun, buna şükür” diye konuştu.

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