Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Tokat’ta ciple otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tokat’ta ciple otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Tokat’ta ciple otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Tokat'ta ciple otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza

Hastane Jandarma Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri 

-Kazada hurdaya dönen araçlar
-Kaza sonrası yaralılara yardım eden vatandaşla röp
-Kaza yapan araçların çekici ile kaldırılması

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta cipe otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza; Karayolları 74. Şube şefliği önünde meydana geldi. Tokat’tan Turhal istikametine seyir halinde olan Yunus K. (43) idaresindeki 60 AA J 039 Nissan Qashqai cip, kavşaktan karşı yöne geçmek isteyen Hasan G. (65) idaresindeki 60 HG 952 Ford marka otomobile yandan çarptı Çarpmanın etkisi ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Hurdaya dönen araçlar yol trafiğe kesilerek çekici ile kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (Nİ-GF-Y)
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı