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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tokat’ta çalıştığı iş yerinden mazot çalan şahıs tutuklandı

Tokat’ta çalıştığı iş yerinden mazot çalan şahıs tutuklandı

Adliye Sarayı önünden genel görüntü

Adli Kontrol Jandarma İnşaat Firması İtiraf Hırsız 

-Mazot hırsızının cezaevine sevk edilmesi

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta çalıştığı inşaat firmasından çaldığı mazotu sattığı tespit edilen şahıs tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler İ.Ç (29) ile A.S (30) isimli şahısların ucuz mazot sattığı bilgisini aldı. Jandarma ekipleri takibe aldığı şahısın çalıştığı özel inşaat firmasından mazot çalarak köylerindeki evlerinde depoladığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda variller içerisinde 2 ton mazot ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan İ.Ç, çalıştığı firmadan peyderpey mazot çalarak arkadaşının evinde depoladığını ve sattığını itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan İ. Ç. tutuklanırken A.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ele geçirilen 2 ton mazotsa jandarma ekipleri tarafından inşaat firmasına teslim edildi.
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