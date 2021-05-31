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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tokat’ta asma bağ yaprağı hasadı başladı

Tokat’ta asma bağ yaprağı hasadı başladı

Tokat'ta asma bağ yaprağı toplayan kadınlar

Asad Kırım Yaprak Sarma Aile Ekonomisi Irak 

-Tarlada türkü söyleyen kadınlar
-Toplanan bağ yapraklarının haşlanarak bidonlara basılması
-Bağ yaprağı toplayan kadınlarla röportaj

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat'ta ince, narin ve kendine has aroması ile damaklarda farklı bir tat bırakan asma bağ yaprağı hasadı başladı.
Tokat’ta çiftçiler asma bağ yaprağı hasadına sıcak hava dolayısı ile erken saatlerde başlıyor. Türk mutfağının lezzetlerinden yaprak sarmasının ana malzemesi olan üzüm yaprağını özenle toplanıyor. Tek tek toplanan bağ yaprakları salamura yapılmak üzere haşlanarak bidonlara basılıyor. Emirseyit beldesinde türküler söyleyerek bağ yaprağı toplayan kadınlar ev ekonomisine katkı sağlıyor. Bağ yaprağının 8 kilosu 100-120 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun gibi büyükşehirlerden talep gören bağ yaprağı bölgeye önemli girdi sağlıyor. Asma bağ yaprağı toplayarak aile ekonomisine katkı sağlaya Ayten Sağlam, yılın ilk bağ yaprağı kırımını yaptıklarını söyledi.

Sıcak hava nedeni ile erken saatlerde bağlarda çalışmaya başladıklarını belirten Sağlam, “Her işin zorluğu var, bunun da böyle bir zorluğu var. Ama zevkle yapıyoruz. Çok şükür geçimimizi sağlıyoruz. Ankara’dan, İstanbul’dan siparişler alıyoruz” diye konuştu.
Hatice Alyüz ise tarladan sofraya bağ yaprağının oldukça zahmetli aşamalardan geçtiğini ifade ederek, “Erken saatlerde gelip topluyoruz. Güneşten yanmaması için özen gösteriyoruz. Toplanan asma bağ yaprakları salamura yapılarak satışa hazırlanıyor. Tokat yaprağımızın meşhur olmasının sebebi narince olması, ince ve nazik olur. Kolay pişer" diye konuştu.

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