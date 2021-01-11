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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Tokat’ta alacak verecek kavgası: 1 ölü

- Tokat’ta alacak verecek kavgası: 1 ölü

Tokat'ta bıçaklı saldırının yaşandığı lokanta önü

Acil Servis Bıçaklı Saldırı Alacak Verecek Meselesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinin gücenlik önlemi
-Turhal Devlet Hastanesi acil servisi önündeki yoğunluk

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Turhal ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü. Edinilen bilgiye göre; Turhal ilçesi Cumhuriyet Caddesi Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. Lokanta işletmecisi Murat Kaplan, daha önce yanında çalışan ve bir süre sonra kendi lokantasını açan Emre Akın'ın iş yerine gitti. Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan tartışmada Emre Akın, Murat Kaplan'ı iki yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası Kaplan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı Emre Akın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çevik kuvvet ekipleri olayın yaşandığı lokanta önünde önlem aldı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. (Nİ-
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