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Tokat’ta 6 inek kuyrukları kesilmiş olarak bulundu
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tokat’ta 6 inek kuyrukları kesilmiş olarak bulundu

Tokat’ta 6 inek kuyrukları kesilmiş olarak bulundu

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kuyrukları kesilen inekler

Jandarma Büyükbaş Hayvanlar Gözaltı Büyükbaş Hayvan Saldırı 

-Besicinin büyükbaş hayvanları çektiği görüntüler

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 6 ineğin kuyruğu kesilmiş olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre olay; Reşadiye ilçesine bağlı Kuzbağı Köyü Akpınar yaylasında meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Murat Yılmaz, merada yayılıma çıkardığı büyükbaş hayvanlarının kuyruğunun kesilmiş olduğunu fark etti. 6 büyükbaş hayvanın 3'nün kuyruğunun tamamen diğer 3'nünde yarısının kesilmiş olduğu tespit edildi. Besicinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgede çalışma yaptı. A.K (31) isimli şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendiren tırpana el konuldu. Gözaltına bulunan şahsın ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. Hayvanların kuyruğuna veteriner hekim tarafından müdahale edildi. Besici Murat Yılmaz, yaşanan olayın ardından ineklerinin videosunu çekerek yaşadığı durumu dile getirdi. Damızlık ineklerine yapılan saldırıyı vicdansızlık olarak değerlendiren Yılmaz, “Bu vahşi bir şey bir tane değil 6 hayvanın kuyruğunu salatalık keser gibi doğramış. Hayvanların kuyruğunu tırpanla kesmiş. Bu hayvanlarda bir canlı, nasıl insanlar var anlamadım” dedi.

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