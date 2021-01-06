Tokat’ta 6 aracın karıştığı kaza MOBESE kameralarına yansıdı

-Kaza sonrasında hurdaya dönene araçlar (fotoğraf kareleri)

-Zile ilçesinde meydana gelen bir başka kaza

-MOBESE'ye yansıyan kaza anı



( TOKAT ) - TOKAT



- Tokat’ta 6 aracın karıştığı 4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının MOBESE görüntüleri yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından MOBESE kameralarına yakalanan trafik kazaları kamuoyu ile paylaşıldı. Başkanlık tarafından paylaşılan trafik kazaları arasında Tokat’ın Zile ilçesinde yaşanan iki kaza yer aldı. Geçtiğimiz Eylül ayında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde Hüseyin Gazi Kavşağı'nda kamyonetin karşı yöne geçmeye çalışan otomobile hızla çarpma anı yer aldı. Otomobile çarparak savrulan kamyonetin kontrolden çıkarak diğer araçlara çarpma anı ise MOBESE kamerasının görüş açısı dışında kaldı. Bir diğer kazada ise kavşaktan karşı yöne geçen hafif ticari araçlar otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Maddi hasarla atlatılan kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı. (Nİ-GF-



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