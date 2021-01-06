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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Tokat’ta, 500 öğrenciye tablet bilgisayar

- Tokat’ta, 500 öğrenciye tablet bilgisayar

Tokat Valisi Ozan Balcı’nın katılımı ile düzenlenen tören

Öğretmenler Öğretmen Tablet Bilgisayar Öğrenciler Basın Mensupları 

-Tablet bilgisayarların okul müdürlerine dağıltılması
-Vali Ozan Balcı, röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta EBA’ya erişimi olmayan öğrencilere hediye edilmek üzere 500 tablet bilgisayar okul müdürlerine teslim edildi. Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA’ya erişimi olmayan öğrencilere verilmek üzere Tokat’a gönderilen 500 tabletin dağıtımı düzenlenen programa katıldı.
Valilik binası önünde düzenlenen törende, Bakanlık tarafından gönderilen tabletler belirlenen öğrencilere ulaştırılmak üzere okul müdürlerine teslim edildi. Programda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Balcı, il genelinde toplam 6 bin 500 tabletin dağıtılacağını belirterek, “Çocukların hayatını kolaylaştırmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Milli Eğitim Bakanlığımız tablet alımı gerçekleştirmişti. Peyderpey bunların dağıtımı yapılmaya başlandı. Biz de belirlenen kriterlere göre çocuklara dağıtımına başladık. İnşallah çocuklarımızın eğitimine, öğretimine katkı sağlar. Öğrencilerimizin geleceğe daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olur. Tokat’ta dağıtım için planlanan tablet 6 bin 500 adet, bunlar süreç içerisinde peyder pey dağıtılacak.” dedi.
Pandemiden nedeniyle çocukların eğitim ve öğretiminin aksamaması için ellerinden gelen tedbirleri almaya devam ettiklerini belirten Vali Balcı, “Onların hayatını, yaşamını kolaylaştıracak bir sürü tedbirimiz var. Tabi çocuklar asına bir nebze üzgünüm; çocuk demek öğretmen, okul demek, sıra demek, şenlik demek. Keşke yüz yüze eğitim olsaydı. Ama alınan tedbirlere uyduğumuz sürece inanıyorum ki yüz yüze eğitime en kısa zamanda geçeceğiz. Çocuklarımız, öğrencilerimiz öğretmenleriyle, okullarıyla buluşacak.” diye konuştu.
Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve okul müdürleri katıldı.
(Nİ-GF-Y)
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