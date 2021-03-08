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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tokat’ta 30 öğretmen izole edildi, okulda eğitime ara verildi

Tokat’ta 30 öğretmen izole edildi, okulda eğitime ara verildi

Tokat merkeze bağlı Çat beldesinde tatil edilen okulun drone görüntüsü

Online Öğretmen Öğrenciler Yüz Yüze 

-Çat Beldesinden detay
-Mahalle muhtarları ve öğrencilerle röp
-Detay

( TOKAT ) - TOKAT

- Tokat’ta 1 öğretmenin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu 30 öğretmen izole edilirken, okulda eğitim ve öğretime 10 gün süre ile ara verildi.
Tokat merkeze bağlı Çat beldesinde Hüseyin Abbas Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunda bir öğretmenin korona virüs testi pozitif çıktı. Öğretmenlerin kent merkezinden beldeye servisle gelmesi nedeni ile aynı servisi kullanan 30 öğretmen izole edildi. Öğretmenlerin izole edilmesi nedeniyle lise ve ortaokul düzeyinde 10 gün süre ile yüz yüze eğitim ve öğretime ara verildi.
360 öğrenci evlerinden online eğitimlerine devam edeceği kaydedildi. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz, bir öğretmenin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeni ile eğitim ve öğretime ara verildiğini belirterek, “Ortaokul ve Lisemizin 10 gün sonra tekrar açılmasını bekliyoruz. Çocuklarımızda herhangi bir şey yok” dedi.
(Nİ-GF-
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