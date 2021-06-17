TOKAT - Otomobil devrildi: 6 yaralı

- Aracın savrularak ağaca çarpması - Yaralanan vatandaşların araç içerisinden çıkması - Kazayı gören vatandaşların araca doğru koşmaları Tokat 'ın Erbaa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Birol Yavuz Caddesi'nde Ali Öztürk (32) idaresindeki 60 KK 264 plakalı otomobil devrildi.Kazada, sürücü ile Cemre Parlak (18), Ceren Parlak (15), Hakan Ocak (20), Yasin Özer (18) ve Abdurrahman Hanedar (17) yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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