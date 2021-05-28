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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
TOKAT - Kuşun yumurtladığı iş makinesi yavrular buradan ayrılıncaya kadar kullanılmayacak

TOKAT - Kuşun yumurtladığı iş makinesi yavrular buradan ayrılıncaya kadar kullanılmayacak

- İş makinesinin park halinde durduğu yer ve çevresi - Yuvadan görüntü - Pazar Belediyesi Zabıta Amiri Musa Özmen ile röportaj - Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz'ın yumurtalarla fotoğrafı Tokat 'ta kuşun yumurtladığı iş makinesi yavrular buradan ayrılıncaya kadar kullanılmayacakTOKAT (AA) - Tokat 'ın Pazar ilçesinde belediyeye ait iş makinesi, bir kuşun yumurtlaması nedeniyle 1 aydır kullanılmıyor.Pazar Belediyesince yürütülen Erkilet Sulama Göleti inşaatında kullanılan ekskavatörün sürücüsü, bir su kuşunun aracın motor bölümüne yumurtladığını gördü.Sürücünün yetkililere haber vermesi üzerine aracın kuşlar yumurtadan çıkana kadar çalıştırılmaması kararı alındı.Pazar Belediyesi Zabıta Amiri Musa Özmen, AA muhabirine, şoförün iş makinesinin yağına bakarken kuşun yumurtladığını gördüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz'a da bilgi verdiklerini anlatan Özmen, "Başkanımızın talimatı ile kuşlar oldukları yeri terk eden kadar işmakinesini çalıştırmama kararı aldık. Yaklaşık 1 aydır iş makinesi çalıştırılmadı. Bugün yavrular yumurtadan çıktı. Ne zaman terk ederlerse o zamana kadar kuşlar burada misafirimiz. 4 yavrumuz var. Burayı terk etmeleri 15 - 20 gün sürer. Motor bölümünü kilitli tutuyoruz, meraklı arkadaşlar resim çektirirken kuşlara zarar vermesin diye." ifadesini kullandı.

Yumurta İsaf İş Makinesi Muhabir 

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