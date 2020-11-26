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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
TOKAT - Kovid-19 tedbirleri denetlendi

TOKAT - Kovid-19 tedbirleri denetlendi

- Şeker pancarı tarlası - Tarlada çalışan çiftçiler - Jandarmanın kadın çiftçilere maske vermesi - Kadın astsubayının kadın çiftçi ile konuşması ve birlikte pancar kesmesiTOKAT - Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid - 19 tedbirleri çerçevesinde sorumluluk alanında denetimler yaptı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid - 19 tedbirleri çerçevesinde sorumluluk alanında denetimler yaptı.Vatandaşlara uyulması gereken kurallar hakkında bilgi veren ekipler, maske de dağıttı.
Tarlada pancar söken çiftçilerin yanına giden ekipler, vatandaşlara maske verdi.Kadın çiftçilerden Ayşe Doğan, yaptığı açıklamada, gün boyu pancar söktüklerini söyledi.

Çalışmak zorunda olduklarını anlatan Doğan, "İnşallah tez zamanda bu hastalık biter. Üstümüzden bu hastalık kalkarsa daha güzel olur. Hepimiz sıkıntıdayız. Tarlaya gelmezsen olmuyor." dedi.

Hastalık Allah 

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