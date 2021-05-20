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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
TOKAT - Koruma altındaki 4 tilki yavrusuna bebek gibi bakıyorlar

TOKAT - Koruma altındaki 4 tilki yavrusuna bebek gibi bakıyorlar

- Koruma altına alınan tilki yavruları - Veteriner hekimin yavru tilkilere mama getirmesi - Veteriner hekimin yavruları beslemesi - Tilki yavrularının mamaları yemeleri - Veteriner hekimin yavruları kontrol etmesi Tokat 'ta koruma altındaki 4 tilki yavrusuna bebek gibi bakıyorlarTOKAT (AA) - Tokat 'ın Niksar ilçesinde bulunan tilki yavruları, bakım süreçlerinin ardından doğaya bırakılacak.İlçeye bağlı Kuyucak beldesinde bir kişi tarafından arazide bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğüne getirilen 4 tilki yavrusu, burada kendileri için hazırlanan kafese yerleştirildi.Müdürlükte koruma altına alınan yavrular, görevlilerce tavuk ve mamalarla besleniyor.Veteriner kontrolünde olan tilki yavrularının herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı belirlendi.Tilkilerin yaklaşık 15 gün daha bakımının yapılacağı, daha sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

Bebek Irak Trol 

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