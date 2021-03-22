- Tokat’ı dolu vurdu, biranda caddeler beyaza büründü

-Doludan kendini korumaya çalışan vatandaşlar

-Yerlerin beyaza bürünmesi

-Araçların üzerine yağan dolu

-Esnafın iş yeri önündeki doluyu süpürmesi

-Vatandaşlarla röp



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta, etkili olan dolu yağış ile birlikte kaldırımlar adeta beyaza büründü. Tokat’ta akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu. Misket büyüklüğünde yağan dolu nedeni ile vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Birçok kişi iş yerinden endişeli gözlerle dolu yağışını izledi. Yaklaşık 10 dakika boyunca yağan dolu nedeni ile cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri de oluştu. Yağışın durmasının ardından esnaflar iş yerlerinin önünde dolu temizliği yaptı. Vatandaşlar olayı şaşkınlığını yaşarken, dolunun zarara yol açıp açmadığı yapılacak olan tespitlerin ardından netlik kazanması bekleniyor. (Nİ-



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