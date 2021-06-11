TOKAT - Evini silah atölyesine çeviren kişi yakalandı
- Jandarma ekiplerinin silah yapım atölyesine çevrilen eve baskın düzenlemesi - Ekiplerin evde yaptıkları aramada kurye poşeti içine konulmuş silahları bulması - Ele geçirilen silahların ve mühimmatın sergilenmesi Tokat 'ta evini silah atölyesine çeviren kişi yakalandıTOKAT (AA) - Tokat 'ın Niksar ilçesinde evini silah yapım atölyesine çeviren kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan M.Ç'nin evindeki atölyede kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya çevirdiği silah onarımı yaptığını belirledi.Ekipler, şüphelinin evine düzenledikleri operasyonda 27 tabanca, 2 tüfek, 5 tabanca namlusu, 5 tüfek namlusu, 1183 çeşitli ebatlarda fişek, 5 bin 227 av tüfeği fişeği ile çeşitli malzemeler ele geçirdi.M.Ç. gözaltına alındı.
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