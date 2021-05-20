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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
TOKAT - Erbaa Belediye bandosu konser verdi

TOKAT - Erbaa Belediye bandosu konser verdi



: - Erbaa Belediyesine ait bando takımının mahallelerde süslenen tır ile gezmesi - Vatandaşların ve çocukların balkon ve sokaklarda bando takımına bayraklar ile karşılık vermeleri Tokat 'ta belediye bandosu konser verdiTOKAT (AA) - Tokat 'ın Erbaa ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında belediye bandosu tır ile gezerek konser verdi.Erbaa Belediyesi tarafından oluşturulan bando takımı, özel olarak hazırlanan ve süslenen tır üzerinde sokakları gezerek konser verdi.Vatandaşlar evlerinin önünden ve balkonlardan Türk bayraklarını sallayarak çalınan marş ve parçalara eşlik etti.

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