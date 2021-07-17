TOKAT - Devrilen kamyonetten yola dökülen domatesleri trafik polisleri topladı
- Yola dökülen domateslerin polislerce toplanması Tokat 'ta devrilen kamyonetten yola dökülen domatesleri trafik polisleri topladıTOKAT (AA) - Tokat 'ta, devrilen kamyonetten yola saçılan domatesler, trafik polislerince toplandı.Celal Yıldırım yönetimindeki 60 BA 020 plakalı domates yüklü kamyonet, Erbaa - Niksar kara yolunun Karanlıkdere mevkisinde devrildi.Devrilen kamyonetteki domatesler, yola saçıldı. Domatesler, trafik polisleri tarafından toplanarak, sağlam olanları yeniden kasalara konuldu.Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.
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