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TOKAT - Devrilen kamyonetten yola dökülen domatesleri trafik polisleri topladı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
TOKAT - Devrilen kamyonetten yola dökülen domatesleri trafik polisleri topladı

TOKAT - Devrilen kamyonetten yola dökülen domatesleri trafik polisleri topladı

- Yola dökülen domateslerin polislerce toplanması Tokat 'ta devrilen kamyonetten yola dökülen domatesleri trafik polisleri topladıTOKAT (AA) - Tokat 'ta, devrilen kamyonetten yola saçılan domatesler, trafik polislerince toplandı.Celal Yıldırım yönetimindeki 60 BA 020 plakalı domates yüklü kamyonet, Erbaa - Niksar kara yolunun Karanlıkdere mevkisinde devrildi.Devrilen kamyonetteki domatesler, yola saçıldı. Domatesler, trafik polisleri tarafından toplanarak, sağlam olanları yeniden kasalara konuldu.Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Polis Salar 

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