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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
TOKAT - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, partililerle bir araya geldi

TOKAT - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, partililerle bir araya geldi

- Salondan görüntüler - Partililerden görüntüler - Nazlıaka'nın konuşması CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Tokat 'ta partililerle bir araya geldi.Nazlıaka, "YaşamHak" otobüsüyle geldiği Tokat 'ta bir düğün salonunda düzenlenen programda partililere hitaben yaptığı konuşmada, il il gezerek "YaşamHak" projesini anlattıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid - 19) aşısı gibi şiddetin de bir aşısı bulunduğunu belirten Nazlıaka, "Nedir o? Sevgi. Şiddetin asıl aşısı eşitlik. Diğer bireyi kendinize eşit gördüğünüz takdirde zaten ona şiddet uygulamazsınız ama kadını toplumun öznesi değil, nesnesi gibi görürseniz, kadını iki cinsiyetten biri değil, ikinci cinsiyet olarak tariflerseniz, kadını adeta bir eşya, mal gibi konumlandırırsanız. İşte o zaman ona şiddet uygularsınız. O zaman kendinizde ona şiddet uygulama hakkını bulursunuz. Onun için öncelikle zihinsel dönüşüm." ifadelerini kullandı.Nazlıaka, zihinsel değişim gerektiğini, bunun da ancak iktidarın değişmesiyle yapılabileceğini öne sürerek "O yüzden ilk seçimlerde öncelikle iktidarı değiştirmek ve Millet İttifakı'nı millet iktidarı yapmak lazım. Ülkemizdeki her türlü ayrımcılığı önleyeceğiz." dedi.
Konuşmanın ardından CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, Nazlıaka'ya plaket verdi.Nazlıaka, Zile ilçesinde ise park açılışına katıldı.

Koronavirüs Aşı Koronavirüs 

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