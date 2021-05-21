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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
TOKAT - Çatıda çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi

TOKAT - Çatıda çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi

- Yanan orman - İtfaiyenin müdahalesi - Söndürülen orman alanı - Dumandan etkilenen itfaiye erinin indirilmesi - İtfaiye erinin itfaiye üzerinde müdahale edilmesi Tokat 'ta yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendiTOKAT (AA) - Tokat 'ın Zile ilçesinde çatı yangınına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi.Cedit Mahallesi'ndeki bir iş yerinin bacasında çıkan yangın kısa sürede çatıya sıçradı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Müdahale sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri Fevzi Perçin (47) ambulansla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.Bu arada Zile - Pazar kara yolu Yeniköy yakınlarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın da itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Ağaçlı İtfaiye Eri Orman Alanı Çatı Yangını Yangına Müdahale 

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