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TOKAT - Büyükelçiler, Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı dolayısıyla Tokat'ta bir araya geldi
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TOKAT - Büyükelçiler, Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı dolayısıyla Tokat'ta bir araya geldi

TOKAT - Büyükelçiler, Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı dolayısıyla Tokat'ta bir araya geldi

- Grubun yoga yapmasından görüntüBüyükelçiler, Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı dolayısıyla Tokat 'ta bir araya geldiTOKAT (AA) - 22 ülkenin Ankara büyükelçisi, Tokat 'ta buluştu. Tokat Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Uluslararası Ekoturizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı için 22 ülkenin Ankara büyükelçisi ile 245 yerli ve yabancı katılımcı, Tokat 'a geldi.Katılımcılar, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.Aralarında büyükelçilerin de olduğu grup, sabah erken saatlerde kaldıkları otelin bahçesinde buluştu. Grup, antrenör eşliğinde yaklaşık 30 dakika yoga yaptı.Uluslararası Ekoturizm Derneği Başkan Yardımcısı Murtaza Kalender, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Yoga Büyükelçiler Turist 

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