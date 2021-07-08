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TOKAT - Balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
TOKAT - Balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

TOKAT - Balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı



: - İneğin balçığa saplanması - İtfaiye ekiplerinin iş makinası ve halat yardımı ile ineği kurtarmaları Tokat 'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardıTOKAT (AA) - Tokat 'ın Erbaa ilçesinde balçığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.Erek Mahallesi Kayalar Kum Ocağı mevkisinde otlamaya çıkarılan ineklerden biri balçığa saplandı.Durumu fark eden hayvan sahibi Halis Tonbaş, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, bacakları tamamen balçığa gömülen hayvana ip bağladı.İş makinesi yardımıyla çekilen inek, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

İş Makinası Hayvan 

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