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TOKAT - 6 büyükbaş hayvanın kuyruğu kesildi
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TOKAT - 6 büyükbaş hayvanın kuyruğu kesildi

TOKAT - 6 büyükbaş hayvanın kuyruğu kesildi

- Kuyruğu kesilmiş büyükbaş hayvanlar Tokat 'ta 6 büyükbaş hayvanın kuyruğu kesildiTOKAT (AA) - Tokat 'ın Reşadiye ilçesinde 6 büyükbaş hayvanın kuyruğu kesildi.İlçeye bağlı Akpınar yaylasında hayvancılıkla uğraşan Murat Yılmaz, çayırlık alanda büyükbaş hayvanlarının kuyruğunun kesildiğini fark edince durumu jandarmaya bildirdi.Jandarma ekipleri, şüpheli A.K'yi (31) gözaltına aldı.Murat Yılmaz, AA muhabirine, yaylada hayvanlarını kuyrukları kesilmiş halde bulduğunu belirterek, "Jandarmaya şikayette bulundum. Nasıl bir vicdan var, 6 hayvanın kuyruğunu kesmişler. Üzücü bir durum. Hayvanlarımızın ilk tedavisini yaptık. Veteriner hekimimiz de gelerek tedavilerini yapacak." diye konuştu.

Jandarma Büyükbaş Hayvanlar Gözaltı Büyükbaş Hayvan Hayvancılık 

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