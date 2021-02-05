TOBB tarafından Ürgüp’e okul yapılıyor

-Protokoldan Görünütler

-Vali İnci Sezer Becel'in Konuşması

-AB Delegasyonunun Konuşması

-Plaket Verilmesinden Görüntüler

-TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu İle Röportaj



( NEVŞEHİR )- TOBB tarafından Ürgüp’e 24 derslik okul kazandırılıyor NEVŞEHİR



- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Nevşehir’in Ürgüp ilçesine 24 derslik lise yapımına başlandı. Ürgüp Evka Mahallesinde TOBB tarafından yapımına başlanılan 24 derslik lise yapımı hafriyat töreninde konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ürgüp’ümüze yapılan 24 derslik okulun ilimize hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Vali Becel,” İlimizde yaklaşık 61 bin öğrencimiz eğitim görmektedir. Ve bunların 40 bine yakını ise ortaöğretim öğrencisi ve lise öğrencisi. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin okuyacağı yeni okulların yapılması ülke olarak yapabileceğimiz yatırımların en güzeli. Odalar ve Borsalar Birliğinin yapmış olduğu faaliyetlerin arasında eğitime ayırmış olduğu pay azımsanmayacak kadardır. Türkiye’nin her iline bir okul projeleri olduğunu biliyoruz. Ürgüp’ümüze de 24 derslik bir okulun ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’ta burada yaptığı konuşmada, “ Kayseri, Kapadokya ve Erciyes bölgelerini gezme fırsatım oldu. Burada olmaktan dolayı çok büyük memnuniyet duydum. Bölgenin ne kadar girişimcilik ruhuna sahip olduğunu görüyorum. Eğitime yapılan yatırım en soylu en en üst seviyedeki yatırımdır. Bu anlamda bu yatırımları destekliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ise Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’a plaket takdim etti. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’da program sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “ TOBB olarak 81 ile 81 okul projemiz vardı. Bu kapsamda Nevşehir’de de Ürgüp’te istediler. Bu okulun temelini attık. İnşallah yılsonuna da bu okulunu açılışını gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Ürgüp’te düzenlenen programa, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, NTSO Başkanı Arif Parmaksız, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve işadamları katıldı.

(COŞ_



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