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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
TMO, Nevşehir’de patates alımlarına başladı

TMO, Nevşehir’de patates alımlarına başladı

DEPODA PATATESLERİN ÇUVALLARA DOLDURULMASINDAN GÖRÜNTÜLER

Demirli Harekete Geç 

-ÇUVALLARIN TIRA YÜKLENMESİNDEN GÖRÜNLER
-TMO GENEL MÜDÜRÜ İLE RÖP
-AK PARTİ İL BAŞKANI İLE RÖP

( NEVŞEHİR ) -- TMO Genel Müdürü Güldal, “Buradaki amaç çiftçinin kaybını önlemektir” NEVŞEHİR

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan karar sonrasında patates üreticilerinin ellerinde kapan patatesler Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınmaya başlandı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Nevşehir’de patates alımına başlandı. Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulutatlar Köyünde çiftçilerin elinde bulunan patatesler bu sabah itibarıyla TMO tarafından alınmaya başlandı. Köyde düzenlenen programa katılan TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal burada gazetecilere yaptığı açıklamada buradaki amacın üreticinin mali kaybının önlemek olduğunu söyledi.

Güldal, “Yeni hasat dönemi başlamadan önce çiftçinin deposundaki ürünün tüketilmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla Nevşehir ve Niğde başta olmak üzere üreticinin elindeki ürünü tedarik ediyoruz. Patatesi, 25 kilogramlık çuvallara konularak teslim alıyoruz. Buradaki amaç üreticinin mali kaybını önleyip giderlerini karşılamak ve ürünün ihtiyaç sahibi tüketicilerin sofralarına ulaştırmaktır” diye konuştu.
AK Parti İl Başkanı Ali Kemıkkıran’da açıklamasında partisinin 145’nci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında patates üreticisinin sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktarmasının ardından derhal harekete geçilmesinin çiftçi ve dar gelirli açısından mutluluk verici olduğunu kaydetti.
(COŞ-AG-
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