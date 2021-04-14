TMO, Çorum’da ürün alımına başladı



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üreticinin elinde kalan patates, soğanın alınarak, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıklamasının ardından Çorum Toprak Mahsulleri Ofisi alımlara başladı.

Türkiye’de soğan ve patates üretiminde önemli yere sahip olan Çorum’da çiftinin elinde kalan ürünleri 85 kuruşa alması çiftçileri sevindirdi. AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, merkeze bağlı Karacaköy köyünü ziyaret ederek TMO’nun yaptığı alımları yerinde inceledi. Ahlatcı, çalışmalar hakkında Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve TMO Çorum Şube Müdürü Turan Ekmekçi’den bilgi aldı. Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından TMO yetkilileri ile köyleri ziyaret ederek alım yaptıklarını söyledi.



Alımların Çiftçi Kayıt Sistemi’ne üye olan çiftçilerden yapıldığını dile getiren Sayan, çiftçilerin depolarda kalan ürünlerinin 85 kuruşa alındığını ifade etti.

Sayan, önümüzdeki günlerde Alaca ve Mecitözü ilçelerinin yanı sıra diğer ilçelerde de alımların başlayacağını bildirdi. Desteklerin devam etmesi için çağrıda bulunan Sayan, bu uygulamayı hayata geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yerelde AK Parti İl Başkanı Ahlatcı ve milletvekillerine teşekkür etti. “İlk alımı Karacaköyden yaptık” AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ilk alımı Karacaköyden yaptıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasının ardından çiftçilerin elinde kalan patates, soğan, çeltik gibi ürünlerinden alımına başlandı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla alınan bu ürünleri mübarek Ramazan ayında mağdur durumda olan vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Cumhurbaşkanımızın bu uygulamaya duyarlılığını yakından biliyor ve takip ediyoruz. Bu güzel uygulamanın hayata geçmesine öncülük eden cumhurbaşkanımız ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



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