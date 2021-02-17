TKP’li Başkan Maçoğlu’nun kardeşi gözaltında



- Tunceli’nin TKP’li Belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun kardeşi S.M, Aydının Didim ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla göz altına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından S.M Adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre; Didim’de KOM grup amirliği ekipleri Çamlık mahallesinde bir ikametten uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerinde harekete geçti. Ekipleri yaptıkları baskında evde B.A (31) ile A.B (32) şahısları gözaltına alırken, iki şahsın üzerinden 0,66 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İfadesi alınan iki kişi serbest bırakıldı. Ancak bu şahısların ifadeleri doğrultusunda devem eden operasyonda TKP’li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun kardeşi S.M. uyuşturucu tacirliğinden gözaltına alındı. Evde uyuşturucu madde ve malzemeler ele geçirildi Olayın ardından devam eden çalışmalarda evde yapılan aramada ise 4.71 gram metamfetamin maddesi, 25.48 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. İkamette ise TKP’li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun öz kardeşi olduğu tespit edilen S.M (29) ile evde birlikte yaşadığı öğrenilen U.A (48) göz altına alındı. Araması olan kadınla yakalandı U.A’nın TCK 191 suçundan işlem yapılırken, şahsın Didim sulh ceza hakimliğince güveni kötüye kullanma suçundan aranması olduğu tespit edildi. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun kardeşi S.M ise uyuşturucu madde ticareti suçundan göz altına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (HÇ-İK-



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