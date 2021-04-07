Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tırtılların oluşturduğu kuyruk görenleri şaşırttı

Tırtılların oluşturduğu kuyruk görenleri şaşırttı

Çam keseböceğinin sıralı görüntüsü

Cezbe Uzunlu Çam Kese Saldırı 

-Tırtıllardan detay ve genel görüntü
-Tırtıl böceğini izleyen çocuk ve yetişkinler
-Çocuğun tırtılları yılan sandığını söylemesi
-Tırtılların sayılması
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da ip gibi dizilen 78 adet Çam Keseböceğini (tırtıl) görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Adıyaman’da bir okulun bahçesinde ilk fark edildiğinde yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan sanılan sıralı tırtıl böcekleri görenleri şaşkınlığa uğrattı. Tırtılların sıralı ve düzenli yolculuğu görenlerin merakını cezbetti. Tırtılları gören vatandaşlar sıralı tırtılları tek tek saydı. Vatandaşlar, tırtılların tamamının tek bir parça gibi sıralı dizilmesini, böcek yiyen kuşların saldırısından korunmak için yaptıklarını dile getirildi.
Çam ağaçları üzerindeki beyaz pamuksu tırtıl keseleriyle kendini belli eden çam keseböceklerinin bir kelebek türü olduğu, tırtılların orman zararlısı bir böcek olduğu biliniyor. (AHM-LO-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement