Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tırlar kaza yaptı: 1 yaralı

Tırlar kaza yaptı: 1 yaralı

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

İlk Müdahale Trafik Kazası Gesi Sağlık Ekipleri Trol 

-KAZA BÖLGESİNDEN SICAK GÖRÜNTÜLER
-OLAY YERİNDEN DETAY GÖRÜNTÜLER
-ARAÇ KUYRUKLARI
-POLİSLERİN TRAFİĞİ KONTROL ETMESİ

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesi Karadeniz Devlet Sahil Yolu'nda 2 tır ile 1 kamyonun karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Keş Mahallesi civarında Ünye istikametinden Fatsa istikametine seyir halinde gitmekte olan Sultan Karamanlı idaresindeki 61 ADK 043 plakalı tır sağ şeride dönmek istedi. Dönmeye çalıştığı sırada yavaşlayan tırın arkasında bulunan Avni Çimen yönetimindeki 61 ABS 815 plakalı kamyon durdu. Kamyonun arkasında bulunan Oğuzhan Burgucu yöntemindeki 07 FVS 61 plakalı tırın 61 ABS 815 plakalı kamyona arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza sonrası 07 FVS 61 plakalı tırda bulunan Suat Özkan yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Karadeniz Devlet Sahil yolu 2 saate açıldıKaza sonrasında yolun ortasında bulunan tırı kaldırma çalışmaları başlatılması sırasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin gelmesiyle kaza bölgesinde yapılan çalışmalar sonrası yol trafiğe kontrollü olarak yeniden açıldı.Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement