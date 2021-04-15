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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tırla otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Tırla otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza yerinden fotoğraflar

( AFYON KARAHİSAR)- Kazada hayatını kaybedenlerden biri 20 diğeri 21 yaşında AFYON KARAHİSAR

Jandarma Trafik Kazası Bild Karahisar 


- Afyonkarahisar’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden iki kişinin 20’li yaşlarda olduğu belirtildi. Kaza, Emirdağ- Bolvadin karayolu Çatallı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halim T., (64) idaresindeki 42 AGY 912 plakalı tır kavşakta S.B., (45) 06 BCU 582 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarındaki tarlaya girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan sürücü Soner B., Yaren Fatma Aymergen (45), (22), Mesut Nebi (48), Ramazan Mutlu (21), Yusuf Kelismail (20) ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Mesut Nebi, Ramazan Mutlu ve Yusuf Kelismail yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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