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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Tırla motosiklet çarpıştı: Binlerce tuğla yola savruldu

Tırla motosiklet çarpıştı: Binlerce tuğla yola savruldu

Yola dökülen tuğlalardan görüntü

Trafik Güvenliği Polis Hastane Karahisar 

-Tırın kasasından görüntü
-Polislerden görüntü
-Kepçenin çalışması
-Detaylar

( AFYON KARAHİSAR)-Tırla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, yola savrulan tuğlalardan dolayı yarım saat kapandı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da tuğla yüklü tır ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, kazada tırın dorsesindeki binlerce tuğla ise yola savruldu. Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu üzeri Gümüşkent Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökhan T., idaresindeki 03DF 525 plakalı tır henüz belirlenemeyen sebepten ötürü kavşakta Harun K., yönetimindeki 03 ABA 845 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırdı. Kazada kamyonun dosrsesindeki binlerce tuğla ise yola savruldu. Olay yerine gelen polis trafik güvenliğini sağlayarak, tuğlaların savrulduğu yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Bölgeye gelen iş makineleri ile işçiler ile karayoluna savrulan tuğlalar temizlendikten sonra yol tekrar ulaşıma açıldı.
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