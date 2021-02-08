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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tırla kamyonetin kafa kafaya çarpışması kamerada

Tırla kamyonetin kafa kafaya çarpışması kamerada

Güvenlik kamerası kaza anı

Polis Hastane Kamera Polis Ekipleri Direksiyon 

-Sürücünün çıkarılması
-Yaralının taşınması
-Olay yerinden görüntüler
-Röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL ) -- TIR ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı:1 yaralı İSTANBUL

- Esenyurt’ta seyir halindeki tır ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kamyonetteki sürücü sıkıştığı araç içinden vatandaşlar tarafından yaralı olarak çıkarılırken, kaza anı kameraya yansıdı. Kaza, Akçaburgaz Mahallesi 1584’üncü sokak üzerinde saat 11.20 sıralarında meydana geldi. 34 FT 115 plakalı kamyonet ters istikametten gelen 16 JDH 65 plakalı tır ile direksiyon hakimiyetini kaybederek kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonet sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü yaralı olarak araç içinden çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Yaşanan anlara tanık olan bir diğer sürücü ise “ Bir anda kamyonet fren yaptı. TIR aşağıdan geliyordu kafa kafaya çarpıştılar. Başında bir kanama vardı durdurmaya çalıştım tampon yaptım elimle sırtım ağrıyor diyordu ama şuuru yerindeydi” dedi.
İş yerinin çitlerine çarparak durabildi Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde tır ile karşı istikametten gelen kamyonetin kafa kafaya çarpışmaları yer aldı. Görüntülerin devamında ise yine tırın çarpışmanın ardından demir malzeme satan iş yerinin çitlerine çarparak durması da görüldü.
(MD-ZA-
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