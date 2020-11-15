Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Tırla kamyon çarpıştı: 2 yaralı - SAKARYA

Tırla kamyon çarpıştı: 2 yaralı - SAKARYA

- Kaza mahallinden görüntüler. - Yaralıların ambulansla hastaneye kaldırılmaları ve ekiplerin çalışmalarından görüntüler. Sakarya 'da tırla kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Pamukova ilçesindeki kazada tırın kupası koptu, elektrik direği yıkıldıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Pamukova ilçesinde tırla kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.D - 650 kara yolu Bilecik istikametinde seyreden Halil Çınar yönetimindeki 11 AR 701 plakalı kamyon, Hayrettin Mahallesi mevkisinde aynı yöne giden Bayram Topuz'un kullandığı 07 RM 848 plakalı tırla çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle tırın kupası koparak 20 metre savruldu, kamyonun çarptığı yol kenarındaki elektrik direği devrildi.Kaza yerine gelen itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, tır şoförünü sıkıştığı yerden çıkardı.Sürücü Çınar ise elektrik tellerinin kamyonun üstüne düşmesi nedeniyle güvenlik önlemi alındıktan sonra ambulansa konuldu.Pamukova İlçe Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

İlk Müdahale Jandarma Tır Şoförü Elektrik Direği Güvenlik Önlemi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı