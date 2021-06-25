Tırla 308 kilo uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şoför hakim karşısında



- Tuzla’da durdurulan tırdan 308 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmesine ilişkin tutuklanan tır şoförünün, 15 yıl hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık savunmasında, araçta uyuşturucu madde olduğunu bilmediğini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, tır dorsesinde bulunan ve uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği ‘zula’ diye tabir edilen yerin özel tahsis olup olmadığı hususunda, makine mühendisi eşliğinde keşif yapılmasına hükmetti. Tuzla'da 3 Mart 2021 tarihinde durdurulan bir tırdan 308 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirilmesine ilişkin tutuklanan araç sürücüsü Lezgin Hayva(55), “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 15 yıl hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Lezgin Hayva Cezaevi'nden getirilirken, avukatı da salonda hazır bulundu. “Araca sigara yükleneceğini söylediler” Duruşmada savunma yapan sanık Hayva, “Ben yaklaşık 5 ay önce gelinimin altınlarını bozdurarak ve oğlumun düğününden elde ettiğim paralar ile gelinim adına tır aldım. Tır şoförlüğü yapıyorum. Van’dan İstanbul’a ev eşyası getirmiştim. İstanbul’a geldiğimde daha öncede tanıdığım E.P. isimli kişi ile karşılaştım. Bu kişi bana Van’dan İstanbul’a sigara getirmek isteyen biri olduğunu söyledi.



Bana telefonunu verdi. Ben de o kişiyi arayıp görüştüm. Bana Van’a gidip aracımı sanayide kısa bir süre bırakmamı söyledi.



Orada aracıma sigara yükleneceğini belirtti” dedi.

“Aracımı 4 saatliğine sanayide bırakmıştım” Van’a gittiğini ve sanayide tanımadığı bir kişiyle görüştüğünü anlatan sanık, “Aracımı 4 saatliğine orada bıraktım. 4 saat sonra geldiğimde aynı kişi bana, ‘araca eşyalar yüklendi’ dedi.

Ben de eşya yüklü tırla yola çıktım. İstanbul’a geldiğimde polisler beni durdurdu. Araç içerisinde uyuşturucu madde buldular. Ben araç içerisinde uyuşturucu madde olduğunu bilmiyordum. Tır dorsesinin içerisinde uyuşturucunun ele geçirildiği ‘zula’ diye tabir edilen yeri ben yapmadım” diyerek suçlamaları kabul etmedi. Mahkemeden tırda keşif kararı Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, adli emanette kayıtlı el konula tır dorsesinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin bulunduğu ‘zula’ diye tabir edilen yerin özel tahsis olup olmadığı hususunda, makine mühendisi eşliğinde keşif yapılmasına hükmetti. Ele geçirilen narkotik maddenin piyasa değerinin bildirilmesi için Narkotik Şube Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi. İddianameden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tuzla Aydınlı Mahallesi Batı Caddesi üzerinde seyir halindeki tırın durdurulduğu, narkotik detektör köpeği ile tırda arama yapıldığı anlatıldı. Yapılan aramalarda, tırın dorse kısmında toplam 600 paket, daralı ağırlığı 308 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği ve uyuşturucu madde naklinde kullanılan suça konu tıra mahkeme kararıyla el konulduğu belirtildi. İddianamede, Hayva'nın “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 15 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istendi.

