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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tırın dorsesinde 218 düzensiz göçmen yakalandı

Tırın dorsesinde 218 düzensiz göçmen yakalandı

göçmenlerden görüntü

( VAN ) VAN

Yasadışı Göçmen Asad Tahkikat Tır Şoförü Akalan 


- Van’ın Erciş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan tırın dorsesinde 218 düzensiz göçmen yakalandı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş ilçesi Haydarbey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Şeker Fabrikası Kavşağı’nda Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri, JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı unsurlarınca Van istikametinden Erciş’e gelmekte olan bir tırın şüphe üzerine durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada tırın römork bölümünde toplam 218 yasa dışı göçmen yakalanmıştır. Gözaltına alınan tır şoförü ile ilgili adli tahkikat başlatılırken, yasadışı göçmenler ise adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Van İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilecektir” denildi.
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