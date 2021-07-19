Tırın dorsesi çöktü, su damacanalarını yola saçıldı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Arnavutköy trafikte seyir halinde olan su damacanası yüklü tır şoförü, viraja hızlı girince aracın dorsesi çöktü. Otoyol üzerine devrilmeye başlayan damacanalarda bulunan tonlarca su yere döküldü. Kaza, bugün saat 07.00 sularında Arnavutköy - Sulltangazi yolu Kayabaşı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Sakarya’dan İstanbul Tekstilkent’e giden tırın şöförü viraja hızlı girince aracın dorse kısmı çöktü. Dorsenin çökmesiyle birlikte brandalar açıldı ve su dolu damacanalar yola döküldü. Otoyola devrilen su damacanaları patlayınca tonlarca içme suyu yola döküldü. Kaza dolayısıyla otoyol bir müddet trafiğe kapatılırken, belediyelerden gönderilen ekipler yolu açmak için çalışmalar yaptı.

