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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tırın devrilen hafriyat dolu dorsesi yolu trafiğe kapadı

Tırın devrilen hafriyat dolu dorsesi yolu trafiğe kapadı

Tırın devrilen hafriyat dorsesinin fotoğrafları

Güzergah Tahkikat 

-Vinç ile dorsesinin kaldırılması çalışması
-Hafriyatın kepçeyle temizlenmesi
-Tırın ön kısmının vinçle çekilmesi
-Yol kenarındaki araçlar

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde hafriyat dorsesi devrilen Tır mahalleler arası yolu kapadı. Yolun boş olduğu anda meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, trafik yaklaşık 1 saat tali yoldan sağlandı. Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Limonlu Mahallesinde, Limonlu-Esenpınar yolu güzergahında bulunan Akyokuş Mevkisi'nde meydana geldi. Ali E. yönetimindeki Tır, yokuş aşağı indiği esnada kayınca hafriyat dolu dorsesi devrildi. Yolun boş olduğu bir esnada meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Ancak yol trafiğe tamamen kapandı. Dorsenin ve hafriyatın kaldırılması için kaza yerine vinç ve kepçe çağrıldı. Ekiplerce trafik akışı ise tali yoldan sağlandı. Vinçle devrilen hafriyat dorsesi kaldırıldı, kepçeyle de yola dökülen hafriyat temizlenerek yol trafiğe yeniden açıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
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