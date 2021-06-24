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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tırın çarptığı spor otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Tırın çarptığı spor otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

kaza yerinden görüntü

Polis Trafik Kazası Altın Gözaltı Polis Ekipleri 

-Hurdaya dönen spor aracın görüntüsü
-Yaralı şahsın araçtan çıkartılması
-detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Giresun’dan Trabzon istikametine gitmekte olan Azeri uyruklu C.M. yönetimindeki yabancı plakalı tır, Akçaabat ilçe merkezindeki liman kavşağında dönmekte olan Cihan Tarakçı yönetimindeki 61 ADE 527 plakalı Mazda marka spor otomobile çarptı. Kaza sonrası spor otomobil hurdaya dönerken, araç içinde sıkışan sürücü Cihan Tarakçı vatandaşların, sağlık ve İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında araçtan çıkartılarak ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tır sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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