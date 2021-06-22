Tırın çarptığı römorkta bulunan yaşlı kadın yola savruldu: 1 ölü

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-cenaze kaldırılırken görüntü

-aziz çıtırdan görüntü

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( UŞAK ) UŞAK



- Uşak’ta saman yüklü tırın arkadan çarptığı traktör römorkuna bulunan yaşlı kadın, yola savrularak hayatını kaybetti. Kaza, Ankara - Uşak karayolu Büyükoturak Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uşak'a saman getiren İbrahim G. idaresindeki 63 PC 616 plakalı tır, Büyükoturak Kavşağına geldiğinde yolun karşısına geçerek tarlasına gitmek isteyen Aziz Çıtır'ın (91) kontrolündeki 64 H 3017 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle römorkta bulunan Çıtır'ın eşi Hatice Çıtır (75) yola savruldu. İhbarlar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hatice Çıtır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çıtır’ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

