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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
- Tırın çarptığı köpeğin derisi soyuldu

- Tırın çarptığı köpeğin derisi soyuldu

Görüntü: yarali kopekten goruntu, olay yeride kopegin fotograflari, ahmet şahin ile röp, detaylar,

( GAZİANTEP ) Tırın çarptığı köpek hayvan hastanesine kaldırıldı GAZİANTEP

İlk Müdahale Hastane Çoban Köpeği Köpek Ahmet Şahin 


- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçen köpeğe tır çarptı. Tır sürücüsü olay yerinden kaçarken, derisi soyulan köpek tedavisi için hayvan hastanesine kaldırıldı.İslahiye Kırıkcali Kavşağı'nda meydana gelen kazada Hatay'dan İslahiye seyir halindeki plakası ve sürücüsü bilinmeye tır, yolun karşısına geçmek isteyen çoban köpeğine çarptı. Kazanın ardından sürücü yoluna devam ederken ağır yaralanan köpeğin derisi soyuldu. Acı içerisindeki köpeğin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yaralı köpeği yol kenarına alan vatandaşlar, itfaiye ve hayvanseverleri arayarak yardım istedi. Ekiplerin de yardımıyla su ve yemek verilen köpek, ilk müdahalenin ardından İslahiye Belediyesi Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi yetkilisi Ahmet Şahin tarafından tedavisi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki Hayvan Hastanesine götürüldü.
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