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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tırın çarptığı araç savrularak taklalar attı: 3 yaralı

Tırın çarptığı araç savrularak taklalar attı: 3 yaralı

kaza yerinden genel ve detay görüntüler,

İlk Müdahale Polis Tofaş Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-kazaya karışan araçlardan görüntüler,
-vatandaşların yaralılara yardım etmesi,
-sağlık ekiplerinin müdahalesi,
-genel ve detay görüntüler,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halindeki araca arkadan gelen bir tır çaptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atarak ters dönen araçtaki üç kişi yaralandı. Kaza, Nizip-Gaziantep karayolu Sanayi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Müslüm D. kontrolündeki 27 SN 408 plakalı tır, Celal K. idaresindeki 27 NJ 456 plakalı tofaş marka araca arkadan hafif şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan Celal K. idaresindeki araç, savrularak taklalar attı. Taklalar atan araç, ters döndükten sonra durabildi. Kaza esnasında araç içerisinde bulunan sürücü Celal K. ile yolcular Ayşe K. ve Cafer T. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ters dönen araç içerisinde yaralanan 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (SVY-
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