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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tırın çaptığı kamyonet paramparça oldu: 2 yaralı

Tırın çaptığı kamyonet paramparça oldu: 2 yaralı

Kazaya karışan araçlardan görüntü

İlk Müdahale Emniyet Şeridi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Ekiplerin çalışmaları
-Parçalanan kamyonetten görüntü
-Ağaçlık alana dalan tırdan görüntü
-Genel ve detay

( KOCAELİ ) -- Çarptığı kamyonetle ağaçlık alana uçtu KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde emniyet şeridinde park halinde olduğu sırada arkadan gelen tırın çarptığı kamyonet paramparça oldu. İki araç ağaçlık alana savrulduğu kazada 2 kişi yarlandı. Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi TEM Otoyolu Gişeler Mevkii İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan S. idaresindeki 06 CCZ 653 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda, emniyet şeridinde park halinde olan Abdurrahman K. yönetimindeki 16 BZ 733 plakalı İveco marka kapalı kasa kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle, tır yoldan çıkarak çarparak parçaladığı kamyonetle birlikte ağaçlık alana daldı. Kazanın ardından 2 araç sürücüsü de yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen Acil Yardım Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere çevredeki hastaneleri kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (MU-GY
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