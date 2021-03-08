Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tırın arkasında 'pes' dedirten yolculuk

Tırın arkasında 'pes' dedirten yolculuk

-Şahsın tır arkasında yolculuk yaptığı anların cep telefonu görüntüsü

( KOCAELİ ) Tırın arkasında "pes" dedirten yolculuk- Seyir halindeki tırın dorsesine tutunan şahıs ölüme davetiye çıktı KOCAELİ

Cep Telefonu 


- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısına tutunarak yolculuk eden bir şahıs ölüme davetiye çıkardı. Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan bir tırın dorsesinin arka kapısına tutunan bir şahıs, bu şekilde yolculuk etmeye başladı.
Hızla giden tırın arkasında tutunan şahıs daha sonra yavaşlayan tırdan inmeye çalıştı. Tırın hızlanması ile yola inemeyen şahıs, daha sonra tekrar tırın üzerine çıktı. O anlar ise duruma tepki gösteren başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde şahsın hızla ilerleyen tırın arkasında tutunarak ilerlediği görülüyor. Şahıs, yavaşlayan tırdan inmeye çalışıyor. Yola inemeyen şahıs bir daha tırın dorsesinde tutunduğu yere çıkarak ölüme davetiye çıkarttığı yolculuğuna devam ediyor. Şahsı görüntüleyen vatandaş ise, "Evet akılı taşımacılığı görüyorsunuz" diyerek tepki gösteriyor. (MK-GY
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı